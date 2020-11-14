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"أمانة مكة" تنفذ قنوات السيول بمخططات ولي العهد والشميسي

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ضمن جهود استكمال الأمطار ورفع كفاءتها وجاهزيتها

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة، أعمال التشييد والصيانة والنظافة اللازمة لشبكة الأمطار والسيول، وإنشاء شبكة متكاملة لقنوات وخطوط تصريف مياه الأمطار بمكة المكرمة.

ونفَّذت الإدارة العامة لشبكات السيول قنوات صندوقية بمخططات ولي العهد بطول ٢٤٠م وقنوات مفتوحة بمنطقة الشميسي بطول ٢٤٢م، إضافةً إلى صب الأعمال الخرسانية لعبارات (شارع الحج - النوارية)، وأعمال عزل الأسقف لعبارة مخطط بن عبود ببحرة، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة لقنوات صندوقية مغلقة في (الشرائع - العزيزية - بحرة) بطول ٩٠٠٠م، وقنوات تصريف سطحي في (المسفلة - العزيزية - الشوقية - جنوب مكة - العمرة - المعابدة - بحرة - الشرائع) بطول ٨٥٠٠م، وقنوات مفتوحة بطول ٥٠٠م، وتنظيف ٢٦٠ غرفة تجميع، إضافةً إلى تنفيذ أعمال خفض ورفع أغطية مناهل السيول في (العزيزية - الغزة).

وتأتي هذه الجهود المستمرة للعمل على استكمال شبكة السيول والأمطار بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وجاهزيتها لمواسم هطول الأمطار.

وأكدت الأمانة على جاهزية تلقّي البلاغات على الرقم الموحد ٩٤٠ وتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال، وفقاً لأعلى معايير الجودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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