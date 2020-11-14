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لأول مرة.. "" يلمح إلى أنه قد لا يكون على رأس الإدارة القادمة

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لأول مرة.. "ترامب" يلمح إلى أنه قد لا يكون على رأس الإدارة القادمة لأول مرة.. "" يلمح إلى أنه قد لا يكون على رأس الإدارة القادمة
لم يصل إلى حد التسليم في السباق الانتخابي لكن حدّة تصريحاته باتت أقلّ

لأول مرة..

قال الرئيس الأمريكي دونالد : إن "الوقت سيكشف" ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة، في إشارة إلى أن جو بايدن الذي أعلن فوزه في الانتخابات، قد يخلفه في المنصب.

وصرح ترامب من البيت الأبيض، أمس الجمعة، لأول مرة، بإمكانية وجود إدارة جديدة تحت قيادة بايدن، لكنه لم يصل إلى حد التسليم بالهزيمة في السباق الانتخابي، ولم يذكر منافسه الديمقراطي بالاسم.

وبحسب رويترز: تحدث ترامب عن الوضع الوبائي في الولايات المتحدة؛ حيث أكد أن إدارته لن تأمر بفرض حجر صحي عام، قائلًا: "لن أفعل ذلك، لن يتم إغلاق الإدارة الحالية (أي تطبيق تدابير تقييدية صحية على نطاق واسع فيما يتعلق بالوباء).. أيًّا كان ما سيحدث في المستقبل، لا أحد يدري من هي الإدارة القادمة، سيكشف الوقت عن ذلك".

ويوجه ترامب منذ الثالث من نوفمبر اتهامات بوقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية على نطاق واسع، لكنه، ومع استمراره في توجيه مثل هذه المزاعم على تويتر، لم يكررها في تصريحاته العلنية يوم أمس الجمعة.

وعزز بايدن انتصاره على ترامب أمس الجمعة بفوزه بولاية جورجيا لتضعف آمال الرئيس ترامب في قلب النتيجة بالطعون القانونية وإعادة الفرز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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