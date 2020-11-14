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ماذا يجري في مطار مصراتة؟ هنا تعبث أصابع صهر "أردوغان"!

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ماذا يجري في مطار مصراتة؟ هنا تعبث أصابع صهر "أردوغان"! ماذا يجري في مطار مصراتة؟ هنا تعبث أصابع صهر "أردوغان"!
اجتماع رسمي بداعي التطوير يحمل عرضاً على مساحة 610 هكتارات

ماذا يجري في مطار مصراتة؟ هنا تعبث أصابع صهر

عقدت مصلحة المطارات الليبية، اجتماعاً مع شركة "البيرق" التركية، بشأن مشروع إعداد مخطط عام لمطار مصراتة الدولي، وفقاً لقناة "218" الليبية.

وقدمت شركة البيرق المملوكة لعائلة بيرات البيرق؛ صهر الرئيس التركي رجب طيب أروغان؛ عرضاً رئيساً يتضمن تطوير المنطقة المخصصة للجانب المدني بالمطار بمساحة إجمالية تبلغ 610 هكتارات.

واستعرضت الشركة التركية المناطق المستهدفة، إضافة إلى مكونات المشروع الرئيسة وتوزيعها، ومن بينها محطة الركاب ومواقف الطائرات وحظائر الشحن، إلى جانب مراكز صيانة الطائرات ومحطات تزويد الوقود والبنية التحتية والخدمية الأخرى ذات العلاقة بتشغيل المطار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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