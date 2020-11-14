"رعب كورونا".. حالة إقفال تام في لبنان حتى نهاية الشهر الحالي

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مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء

يبدأ اليوم السبت تنفيذ قرار الإقفال التام في لبنان، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، ونقص شديد بعدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات.

وقرّر المجلس الأعلى اللبناني في وقت سابق، فرض الإغلاق الكامل اعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت، ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق 30-11-2020، مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء، وهي "المطاحن، والأفران، وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والمصارف، والجيش، وقوى الأمن، ووزارة الصحة، والمستشفيات، والمستوصفات، والجمعيات غير الحكومية، والضمان، وتعاونية موظفي الدولة، وصناديق التعاضد، وكل ما هو مرتبط بأوراق الاستشفاء، وكل ما هو مرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية".

وأعلنت الحكومة اللبنانية عن بدء تنفيذ قرار منع التجول الجديد في كافة أنحاء لبنان، مع بدء حالة الإغلاق اليوم، ليصبح ابتداء من الخامسة عصرًا وحتى الخامسة فجرًا.

ووفق ما نقلته مواقع لبنانية: يستثنى من قرار الإغلاق أيضًا: شركة كهرباء لبنان، وكل ما هو متعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء، وقطاع الاتصالات، والمديرية العامة للنفط، وإدارة المنشأة النفطية، وكل ما يتعلق بالمازوت والبنزين، وكل مصالح المياه، والمطبوعات، ومصرف لبنان".

ومن القطاعات المستثناة أيضًا، بحسب ما أشارت إليه وسائل الإعلام اللبنانبة، كل ما يرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والقضاة، والمحامون، وكل ما هو مرتبط بقضايا إخلاء السبيل والنظر والبتّ بالدعاوى الطارئة، والإعلام، ونقل بضائع، وخدمات توصيل الطلبات، وفنادق وشقق مفروشة".

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