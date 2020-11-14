أخبار عاجلة

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

ساويرس: أردوغان عامل فيها "حامي الاسلام".. وهكذا رد على من يصف مهرجان الجونة بمهرجان فساتين

Print
مواضيع متعلقة
رئيس تحرير “لانسيت” يناقش المخاوف الرئيسية بشأن تطوير لقاح لفيروس كورونا

رئيس تحرير “لانسيت” يناقش المخاوف الرئيسية بشأن تطوير لقاح لفيروس كورونا

ممرض يصور نفسه قبل وفاته بلحظات بفيروس كورونا

ممرض يصور نفسه قبل وفاته بلحظات بفيروس كورونا

جراح نادين نجيم تصنع المشهد.. وقصي خولي "لا حكم عليه"

جراح نادين نجيم تصنع المشهد.. وقصي خولي "لا حكم عليه"

التعصب التقني بين المستخدمين.. من المستفيد من هذه الظاهرة؟

التعصب التقني بين المستخدمين.. من المستفيد من هذه الظاهرة؟

شبكة عيون الإخبارية