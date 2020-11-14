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مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل
-
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم
-
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة
-
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا
-
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:23 صباحاً
استعصت على الجائحة.. مقاطعة أمريكية لم تسجل أي إصابة بكورونا
-
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
تويتر يطلق ميزة Fleets عالميًّا خلال الأيام المقبلة
-
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد
-
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
عمرو أديب العالم النهارده أعلن إصابة 628 ألف شخص بكورونا ودي أعلى حصيلةلكن العالم ماهمهوش غير صلاح
فيديو
Mbc مصر
السبت 14 نوفمبر 2020 10:27 صباحاً
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