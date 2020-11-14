أخبار عاجلة

مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا -
استعصت على الجائحة.. مقاطعة أمريكية لم تسجل أي إصابة بكورونا -
تويتر يطلق ميزة Fleets عالميًّا خلال الأيام المقبلة -
بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك -
ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

عاجل :محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا السبت تحسبا للطقس السيئ

Print
مواضيع متعلقة
غداً لحظة الإعلان عن الصوت الذهبي في العرض الأخير من #MBCTheVoiceSenior 8:30 مساء على #MBCMASR

غداً لحظة الإعلان عن الصوت الذهبي في العرض الأخير من #MBCTheVoiceSenior 8:30 مساء على #MBCMASR

وأنت بتعمل الصح فيطلع مصيبة في الآخر

وأنت بتعمل الصح فيطلع مصيبة في الآخر

شغلوني أي حاجة : "ده أنا لادغة"

شغلوني أي حاجة : "ده أنا لادغة"

طول أحمد حجازي يفاجئ رامز جلال في رامز في الشلال

طول أحمد حجازي يفاجئ رامز جلال في رامز في الشلال

شبكة عيون الإخبارية