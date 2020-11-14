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القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

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القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق

القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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