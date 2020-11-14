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مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:23 صباحاً
استعصت على الجائحة.. مقاطعة أمريكية لم تسجل أي إصابة بكورونا
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
تويتر يطلق ميزة Fleets عالميًّا خلال الأيام المقبلة
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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ON Sport
ملعب ONTime - عبر سكايب النقاد الرياضيين عاطف شادي ومحمد قطب وتصورهم الكامل لمباراة القرن الإفريقي
فيديو
ON Sport
السبت 14 نوفمبر 2020 10:18 صباحاً
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