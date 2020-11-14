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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
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الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
قوات حفظ السلام الروسية تنتشر في عاصمة فره باغ
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 14 نوفمبر 2020 10:07 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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