بعد عقوبات إضافية.. "الخارجية الأميركية" تعيّن مبعوثاً جديداً إلى سوريا

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جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، سيترك منصبه الشهر الجاري، على أن يخلفه نائبه جول رايبور.

وتقدّم جيفري باستقالته، أمس الأحد، من منصبه الذي تسلّمه في منتصف عام 2018، بعد أن أبلغ العديد من المسؤولين الدوليين بقراره، معرباً عن اعتقاده بأن السياسة التي عمل بها "ستستمر بعد فوز جو بايدن بالرئاسة".

وذكر بومبيو أن وزارة الخارجية الأميركية عيّنت "منسق مكافحة الإرهاب" ناثان سيلز، كمبعوث خاص لـ"التحالف الدولي".

وكان ​وزير الخارجية​ الأميركي ​قد كشف، في وقت سابق، أن واشنطن "فرضت عقوبات على 19 شركة سورية، وعلى أعضاء في ​البرلمان السوري​، وممولين ومسؤولين عسكريين".

وشدد بومبيو على أنه "لا يزال تنفيذ قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، هو الطريق الوحيد للمضي قدماً".

قرار وزارة الخارجية الأميركية تزامن مع إقالة ‏الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزير الدفاع مارك إسبر، من منصبه بوزارة الدفاع الأميركية، حيث عين مكانه كريستوفر ميلر، قائماً بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري، وهو مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

وكالات