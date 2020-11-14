أخبار عاجلة

مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا -
استعصت على الجائحة.. مقاطعة أمريكية لم تسجل أي إصابة بكورونا -
تويتر يطلق ميزة Fleets عالميًّا خلال الأيام المقبلة -
بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك -
ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

بعد عقوبات إضافية.. "الخارجية الأميركية" تعيّن مبعوثاً جديداً إلى سوريا

Print
بعد عقوبات إضافية.. "الخارجية الأميركية" تعيّن مبعوثاً جديداً إلى سوريا بعد عقوبات إضافية.. "الخارجية الأميركية" تعيّن مبعوثاً جديداً إلى سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، سيترك منصبه الشهر الجاري، على أن يخلفه نائبه جول رايبور.

وتقدّم جيفري باستقالته، أمس الأحد، من منصبه الذي تسلّمه في منتصف عام 2018، بعد أن أبلغ العديد من المسؤولين الدوليين بقراره، معرباً عن اعتقاده بأن السياسة التي عمل بها "ستستمر بعد فوز جو بايدن بالرئاسة".

وذكر بومبيو أن وزارة الخارجية الأميركية عيّنت "منسق مكافحة الإرهاب" ناثان سيلز، كمبعوث خاص لـ"التحالف الدولي".

وكان ​وزير الخارجية​ الأميركي ​قد كشف، في وقت سابق، أن واشنطن "فرضت عقوبات على 19 شركة سورية، وعلى أعضاء في ​البرلمان السوري​، وممولين ومسؤولين عسكريين".

وشدد بومبيو على أنه "لا يزال تنفيذ قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، هو الطريق الوحيد للمضي قدماً".

قرار وزارة الخارجية الأميركية تزامن مع إقالة ‏الرئيس الأميركي دونالد ، وزير الدفاع مارك إسبر، من منصبه بوزارة الدفاع الأميركية، حيث عين مكانه كريستوفر ميلر، قائماً بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري، وهو مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

وكالات 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"البنتاجون": سنسحب 2500 جندي من أفغانستان والعراق قبل نهاية ولاية ترامب

"البنتاجون": سنسحب 2500 جندي من أفغانستان والعراق قبل نهاية ولاية ترامب

"بايدن" لن يفتح تحقيقات في أعمال وشركات "ترامب"

"بايدن" لن يفتح تحقيقات في أعمال وشركات "ترامب"

"بايدن" يركز على تشكيل فريق إدارته.. و"ترامب" يواصل الطعن في نتائج الانتخابات

"بايدن" يركز على تشكيل فريق إدارته.. و"ترامب" يواصل الطعن في نتائج الانتخابات

في مفاجأة من العيار الثقيل ترامب يقلب الموازين ويعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية وخسارة بايدون !!!

في مفاجأة من العيار الثقيل ترامب يقلب الموازين ويعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية وخسارة بايدون !!!

شبكة عيون الإخبارية