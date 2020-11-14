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نفى أن يكون حضور اللاعب زفاف شقيقه هو السبب في إصابته بـ"كورونا"

قال ماهر شتيه عمدة قرية نجريج التابعة لمحافظة الغربية شمال العاصمة المصرية ومسقط رأس محمد صلاح: إنه تحدث مع خال اللاعب وأكد له أنه معزول حاليًّا داخل غرفته في فندق بالقاهرة، بعد تأكد إصابته بكورونا.

ونفى شتيه فى تصريح إعلامى له، أن يكون سبب إصابة صلاح بفيروس كورونا حضوره زفاف شقيقه ناصر، وقال إن جميع الذين حضروا حفل الزفاف، وعددهم محدود، بصحة جيدة، ولا توجد إصابات بينهم.

وأكد أن صلاح حضر الزفاف مرتديًا الكمامة طوال الوقت، وحرص على اتباع الإجراءات الوقائية، لافتًا إلى أن صلاح أجرى مسحة قبل سفره إلى مصر، وكانت سلبية (أي غير مصاب).

واستشهد شتيه، بمحمود حسن تريزيغيه، لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر، الذي حضر مع صلاح حفل الزفاف، وصافح جميع الحاضرين مثله، ولم يصب بالفيروس، وهو ما يدل، حسب قول العمدة، على أن إصابة صلاح لم تكن بسبب حضوره حفل الزفاف.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أمس الجمعة، إصابة محمد صلاح نجم منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول، بفيروس كورونا، وذلك بعد ثلاثة أيام من حضوره حفل زفاف شقيقه ناصر صلاح.

وتم استبعاد صلاح على الفور من معسكر منتخب مصر الذي يواجه توغو، مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون عام 2022.