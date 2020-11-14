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"يوم الحلوين".. بادرة توعوية ينظمها مركز ديابيتكا في اليوم العالمي للسكري

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"يوم الحلوين".. بادرة توعوية ينظمها مركز ديابيتكا في اليوم العالمي للسكري "يوم الحلوين".. بادرة توعوية ينظمها مركز ديابيتكا في اليوم العالمي للسكري
للتعريف بالمرض وطرق التعامل معه ضمن سلسلة مبادرات اجتماعية خلال نوفمبر

تماشيًا مع يوم السكري العالمي نظم أمس الجمعة مركز ديابيتكا كلينك -المتخصص بالرعاية بمرض السكري- مخيمًا توعويًّا للسكريين وذويهم، تحت عنوان (يوم الحلوين) بهدف التوعية بمرض السكري.

وتأتي هذه البادرة ضمن سلسة مبادرات اجتماعية ينظمها المركز في شهر نوفمبر "شهر السكريين".

ووسط أجواء خلابة، وبرفقة طاقم طبي متكامل، تم بدء فعاليات المخيم ظهراً في منطقة العمارية بالرياض.

حيث بدأ المشاركون رحلة الهايك والمشي لمسافة 10 كم، توكيداً على أهمية الرياضة في حياة مريض السكري.

وتخلل الرحلة فترات استراحة تم فيها قياس نسبة السكر في الدم للمشتركين، كما تم تقديم فقرة توعوية عن مرض السكري، تم فيها توضيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به، بالإضافة لفقرة تثقيفية عن الوقاية من المرض لغير المصابين، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي تهدف إلى إذكاء الوعي بحاجة مصاب السكري للدعم المجتمعي، كالألعاب الجماعية، والأسئلة التثقيفية وغيرها.

واختُتِم المخيم بحفل عشاء للمشاركين في الرحلة وذويهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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