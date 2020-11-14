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كورونا في 3 دول .. البرازيل تسجل 29070 إصابة جديدة و456 وفاة خلال الـ 24 ساعة

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كورونا في 3 دول .. البرازيل تسجل 29070 إصابة جديدة و456 وفاة خلال الـ 24 ساعة كورونا في 3 دول .. البرازيل تسجل 29070 إصابة جديدة و456 وفاة خلال الـ 24 ساعة
1562 إصابة إضافية و 27 وفاة بتونس ..و32 حالة بموريتانيا

كورونا في 3 دول .. البرازيل تسجل 29070 إصابة جديدة و456 وفاة خلال الـ 24 ساعة

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إن البلاد سجلت 29070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلًا عن 456 حالة وفاة بسبب المرض.

وطبقًا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و810652 إصابة منذ بداية الجائحة ،بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 164737. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 5.2 مليون شخص من المرض.

تونس
سجلت تونس 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 27 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 76 ألفًا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 209 حالات وفاة.

موريتانيا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و932 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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