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رفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة في لاهاي

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رفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية في لاهاي رفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة في لاهاي
يمثل أمام قاضي التحقيق صباح الإثنين المقبل

رفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية في لاهاي

رفض قاضي التحقيق في لاهاي بمملكة هولندا، إطلاق السراح المؤقت عن المشتبه فيه بحادث اطلاق النار على السفارة في لاهاي فجر يوم الخميس.

وطلب قاضي التحقيق باستمرار توقيف المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر (40 عاماً)، على أن يمثل أمام القاضي صباح الإثنين المقبل.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا قد أفادت بتعرُّض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار جبان فجر يوم الخميس 26 / 3 / 1442هـ، الموافق 12 / 11 / 2020م، وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرّض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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