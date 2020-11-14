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"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض والمدينة

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"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض والمدينة "الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض والمدينة
سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنوّرة، مع فرصة تكوُّن الضباب على تلك المناطق، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على الأجزاء الشمالية للمملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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