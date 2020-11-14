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تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

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مصر تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 110319 من ضمنهم 100847 متعافياً

مصر تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن خروج 87 متعافياً من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100847 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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