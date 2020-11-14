الشرطة الكندية تطوق منطقة وسط مونتريال بعد ورود أنباء عن احتجاز رهائن

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قالت إنها تتحقق من صحة المعلومات وطالبت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة

طوقت الشرطة الكندية منطقة بالقرب من وسط مدينة مونتريال، اليوم الجمعة وسط تقارير إعلامية عن احتجاز رهائن، وطلبت من الناس الابتعاد، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال الحساب الرسمي لشرطة مونتريال على تويتر اليوم "هناك عملية شرطة جارية في زاوية سان لوران وسان فياتور. نطلب من الناس تجنب المنطقة" مضيفة أنها "تتحقق حالياً من صحة المعلومات وأنها ستنشر مزيداً من التفاصيل في وقت لاحق".

وتركز العملية على مكاتب شركة يوبيسوفت الفرنسية لصناعة ألعاب الفيديو في مونتريال.

وقالت المتحدثة باسم يوبيسوفت هيذر ستيل في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "نحن على علم بالموقف ونعمل عن كثب مع سلطات مونتريال".كندا الشرطة الكندية