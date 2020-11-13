أخبار عاجلة

مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا -
استعصت على الجائحة.. مقاطعة أمريكية لم تسجل أي إصابة بكورونا -
تويتر يطلق ميزة Fleets عالميًّا خلال الأيام المقبلة -
بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك -
ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها المتكررة على المملكة

Print
البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها المتكررة على المملكة البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها المتكررة على المملكة
أعلنت دعمها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها

البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها المتكررة على المملكة

أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في اعتداءاتها الجبانة المتكررة على المملكة العربية ، واستنكرت بشدة إطلاق هذه المليشيات الانقلابية زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان ونجم عنه حريق في الخراطيم العائمة في المنصة، مما يشكل تهديداً لأمن وسلامة الصادرات البترولية، وحركة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية.

كما أدانت الخارجية البحرينية إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية خمس طائرات بدون طيار (مفخخة) مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

وأعربت عن دعم مملكة البحرين لشقيقتها المملكة العربية السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها، وتأييدها الكامل لكل جهود المملكة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشددت الخارجية البحرينية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة من أجل ردع هذه المليشيات الإرهابية عن القيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها.البحرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

"آل الشيخ" مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية ترفل بالعز والمنجزات بعهده الميمون

"آل الشيخ" مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية ترفل بالعز والمنجزات بعهده الميمون

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8,572.73 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8,572.73 نقطة

"رويترز": أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار

"رويترز": أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار

شبكة عيون الإخبارية