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أمين "آركو": خطاب ولي العهد خارطة طريق لحفظ الأمن والاستقرار في العالم

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أمين "آركو": خطاب ولي العهد خارطة طريق لحفظ الأمن والاستقرار في العالم أمين "آركو": خطاب ولي العهد خارطة طريق لحفظ الأمن والاستقرار في العالم
‫قال: نتطلع إلى أن يأخذ قادة الدول بهذا المنهج السوي

أمين

ثمَّن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، لسمو ولي عهد المملكة العربية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حديثه الشامل، الذي أكد فيه محاربة التطرف والكراهية، والتصدي لكل خطاب يدعو إليها، أو إلى نشرها على كل المستويات. موضحًا أن من أخطر أسباب الكراهية والإرهاب التعرض للأديان ورموزها، أو الإثنية والعرقية، وكل ما يصنف البشرية بقول أو سلوك يسيء إلى فئة أو مجموعة من البشر لمجرد انتمائها الديني أو العرقي.

وقال: إن الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب، وهي تتابع هذا الخطاب التاريخي بكل تقدير وارتياح، تؤكد أن المبادئ التي وردت في خطاب سموه الكريم هي منطلق احترام آدمية البشر وإنسانيتهم، وهي الطريق إلى وجود عالم ينعم بالأمن والاستقرار والنمو. وإن المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصيب الأحمر والهلال الأحمر، ومبادئ حقوق الإنسان، تتفق مع المبادئ التي شملها خطاب سمو ولي العهد السعودي.

وأشار "التويجري" إلى أن الأمانة العامة للمنظمة تتطلع إلى أن يأخذ قادة الدول بهذا المنهج السوي للحفاظ على الاستقرار والأمن العالمي".ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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