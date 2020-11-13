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بايدن يفوز بـ306 أصوات مقابل 232 لترامب في الانتخابات الأمريكية

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بايدن يفوز بـ306 أصوات مقابل 232 لترامب في الانتخابات الأمريكية بايدن يفوز بـ306 أصوات مقابل 232 لترامب في الانتخابات الأمريكية
شركة محاماة انسحبت من دعوى بوقوع تزوير في فرز الأصوات بولاية بنسلفانيا

بايدن يفوز بـ306 أصوات مقابل 232 لترامب في الانتخابات الأمريكية

كشفت وكالة CNN أن نتائج الانتخابات الأمريكية أظهرت فوز بايدن بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس .

وتفصيلاً، ذكرت الوكالة الأمريكية أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فاز بولاية كارولينا الشمالية، فيما فاز بايدن بأصوات ولاية جورجيا.

وكانت شركة محاماة أمريكية قد أعلنت أمس الخميس انسحابها من الدعوى الفيدرالية التي رفعتها نيابة عن الرئيس دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا على خلفية اتهامات بوقوع تزوير في فرز الأصوات خلال نوفمبر الجاري.

وأوضحت شركة "بورتر رايت موريس آند آرثور" أنها توصلت إلى اتفاق ثنائي مع الجهة المدعية، أي حملة الرئيس ترامب، مؤكدة أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أكد أنه من الأفضل ومن مصلحة الدعوى أن تقوم بهذا الانسحاب.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن هذا الانسحاب يأتي بعد يوم واحد فقط من مقال كشفت فيه عن وجود خلاف داخلي عميق في الشركة بشأن تبني هذه الدعوى.

وأبدى بعض الموظفين القانونيين في الشركة معارضتهم للدفاع على ترامب، واعتبروا هذا الأمر بمنزلة استخدام لهم في تقويض النظام الانتخابي، فيما أقدم أحد المحامين على تقديم استقالته بشكل رسمي.الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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