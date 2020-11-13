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71 وفاة و 4469 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

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71 وفاة و 4469 اصابة جديدة بكورونا في الاردن 71 وفاة و 4469 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز - : سُجِّلت (4469) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2084) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1109) في محافظة إربد، منها (319) في الرمثا.
- (494) في محافظة جرش.
- (224) في محافظة المفرق.
- (142) في محافظة الزرقاء.
- (121) في محافظة الكرك.
- (100) في محافظة البلقاء.
- (84) في محافظة مأدبا.
- (59) في محافظة عجلون.
- (42) في محافظة الطفيلة.
- (7) في محافظة العقبة.
- (3) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (136,555) حالة.
- سُجّلت (71) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,618) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (331) حالة، فيما غادرت (165) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2008) حالات، منهم (434) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (16,771) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,157,941) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (26,6%).

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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