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المغرب تسجل 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المغرب تسجل 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المغرب تسجل 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا
فيما سجلت الجزائر 867 إصابة مؤكدة

المغرب تسجل 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت المغرب 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 282 ألفًا و336 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 61 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4631، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 229 ألفًا و160.

يأتي هذا فيما سجلت الجزائر 867 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 65975 حالة.

وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء بالجزائر، الدكتور جمال فورار، اليوم إلى وفاة 14 مصابًا بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 2125 حالة وفاة.

وسجّلت الوزارة 402 حالة شفاء؛ ليبلغ العدد الإجمالي 43779 حالة.فيروس كورونا الجديد المغرب الجزائر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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