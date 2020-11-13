أخبار عاجلة

مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا -
استعصت على الجائحة.. مقاطعة أمريكية لم تسجل أي إصابة بكورونا -
تويتر يطلق ميزة Fleets عالميًّا خلال الأيام المقبلة -
بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك -
ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة التستر في نشاط الحدادة والألمنيوم

Print
"التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة التستر في نشاط الحدادة والألمنيوم "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة التستر في نشاط الحدادة والألمنيوم

شهَّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية؛ وذلك إثر صدور حُكم قضائي بثبوت مخالفتهما نظام مكافحة التستر، وتمكين المواطن المتستِّر المقيمَ المتستَّر عليه من إدارة وتشغيل ورشة للحدادة والألمنيوم بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة ملخص الحُكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، والمتضمن غرامة مالية 70 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستَّر عليه عن ، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفَين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر بورشة للحدادة والألمنيوم، وتبيّن تولي المقيم المتستَّر عليه إدارتها وتشغيلها، والعمل لحسابه الخاص، والتصرف في المنشأة تصرُّف المالك. كما ضبطت أدلة مادية، تبيّن كِبَر حجم التعاملات المالية للمتستَّر عليه مع عدد من المنشآت والأفراد؛ إذ لا تتناسب مع مهنة عمله "حدادًا" بمرتب شهري قدره 3 آلاف ريال. وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفَين وفقًا لنظام مكافحة التستر.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على الظل.

واشتمل النظام على عقوبات مغلظة، تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة، وحل النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، وتمنح مكافأة مالية للمبلِّغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.

وزارة التجارة التستر التجاري نظام مكافحة التستر جريمة التستر التجاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كدسة": نشعر بالفخر والاعتزاز بما قدمته المملكة من دور دولي وحضور إنساني وقوة اقتصادية

"كدسة": نشعر بالفخر والاعتزاز بما قدمته المملكة من دور دولي وحضور إنساني وقوة اقتصادية

"كدسة": نشعر بالفخر والاعتزاز بما قدمته المملكة من دور دولي وحضور إنساني وقوة اقتصادية

"كدسة": نشعر بالفخر والاعتزاز بما قدمته المملكة من دور دولي وحضور إنساني وقوة اقتصادية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

مفتي المملكة: عهد خادم الحرمين عهد عز وتمكين واقتصاد زاهر وتلاحم بين أفراد هذا الشعب وولاة أمره

مفتي المملكة: عهد خادم الحرمين عهد عز وتمكين واقتصاد زاهر وتلاحم بين أفراد هذا الشعب وولاة أمره

شبكة عيون الإخبارية