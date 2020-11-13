أخبار عاجلة

مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا -
استعصت على الجائحة.. مقاطعة أمريكية لم تسجل أي إصابة بكورونا -
تويتر يطلق ميزة Fleets عالميًّا خلال الأيام المقبلة -
بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك -
ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

محافظ مأدبا : احالة احد الفائزين بمقعد مجلس النواب و 12مواطنا للمدعي العام

Print
محافظ مأدبا : احالة احد الفائزين بمقعد مجلس النواب و 12مواطنا للمدعي العام محافظ مأدبا : احالة احد الفائزين بمقعد مجلس النواب و 12مواطنا للمدعي العام

جى بي سي نيوز :- أعلن محافظ مأدبا علي الماضي، بأنه تم إحالة احد الفائزين بمقعد مجلس النواب و 12مواطناً الى المدعي العام بسبب خرق أوامر قانون الدفاع .
وأضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع النواب في المحافظة وابلاغهم بعدم السماح بإقامة مظاهر الاحتفالات او التجمعات وعدم فتح المقرات لاستقبال المهنئين. واكد بانه تم وضع محطات أمنية بالقرب من مقرات النواب لمنع فتحها ومنع المواطنين من الوصول للمقرات لتقديم التهاني، موضحا انه تم نشر قوات امنية في كافة مناطق المحافظة لضمان عدم خرق أوامر الدفاع حفاظاً على سلامة المواطنين من وباء كورونا.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا

الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا

صحيفة "هآرتس": جميل مردم بك رئيس الحكومة السورية في عهد الانتداب كان عميلا مزدوجا

صحيفة "هآرتس": جميل مردم بك رئيس الحكومة السورية في عهد الانتداب كان عميلا مزدوجا

وزير الصحة الاردني : وضعنا الوبائي جيد و نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات بالحد المقبول

وزير الصحة الاردني : وضعنا الوبائي جيد و نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات بالحد المقبول

5861 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 71 حالة وفاة في الاردن

5861 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 71 حالة وفاة في الاردن

شبكة عيون الإخبارية