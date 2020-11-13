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مقتل وإصابة 6 من "الأمن الأفغاني" إثر تفجير سيارة ملغمة

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مقتل وإصابة 6 من "الأمن الأفغاني" إثر تفجير سيارة ملغمة مقتل وإصابة 6 من "الأمن الأفغاني" إثر تفجير سيارة ملغمة
انتحاري نفّذ الهجوم عند المدخل الغربي للعاصمة كابول

مقتل وإصابة 6 من

فجّر انتحاري سيارته الملغمة عند المدخل الغربي للعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الجمعة؛ مما تَسَبب في مقتل عنصرين على الأقل من قوات الأمن الحكومية وإصابة أربعة آخرين.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، طارق آريان: إن التفجير استهدف نقطة تفتيش تابعة للقوات الحكومية قرب بوابة العبور.

وبحسب "العربية نت"؛ فقد جاء الهجوم على نقطة التفتيش العسكرية، بعد أسابيع من أعمال العنف، شهدت هجومًا شنّه مسلحون في جامعة كابول، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا معظمهم من الطلاب، في وقت سابق من الشهر الحالي، وأعلنت مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" مسؤوليتها عنه.

هذا وقد حث رئيس مفاوضات السلام في الأفغانية، عبدالله عبدالله، اليوم الجمعة، حركة "طالبان" على التوصل إلى تفاهم وإيجاد حل سلمي للحرب الجارية.

وقال: عرضنا طرقًا؛ لكن "طالبان" لا تحاول الوصول إلى تفاهم.

بدوره، قال المتحدث باسم حاكم ولاية قندز، شمالي البلاد، عصمت الله مرادي: إن مسلحي "طالبان" هاجموا، أمس الخميس، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن الحكومية في الولاية؛ مما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة اثنين آخريْن.

وقد أفادت وزارة الدفاع بمقتل عشرة من مسلحي "طالبان" خلال مواجهات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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