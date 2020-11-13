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80 وفاة و 5685 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

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80 وفاة و 5685 اصابة جديدة بكورونا في الأردن 80 وفاة و 5685 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- سُجلت في الأردن، الخميس، 80 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 5685 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 13208 إصابة، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 1547، بعد وفاة 80 مصابا.

أما الإصابات المحلية، فتوزعت على"2533 في محافظة العاصمة عمّان،762 في الزرقاء، 605 في البلقاء، 601 في إربد، منها 257 في الرمثا، 335 في عجلون، 308 في الكرك، 184 في المفرق، 106 في الطفيلة، 105 في العقبة، 60 في معان، منها 23 في البترا، 54 في مأدبا، 32 في جرش".

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الخميس، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 249 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 2000 حالة، منهم 423 حالة على أسرّة العناية الحثيثة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وسُجّلت 148 حالة شفاء جديدة في المستشفيات المعتمدة، فيما أُجري 24128 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 2141170 فحصاً،  وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة إلى نحو 23,6%.

جي بي سي نيوز

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شبكة عيون الإخبارية