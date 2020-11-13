ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم الحفل الرابع لموسم 1442هـ

أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم، الحفل الرابع لموسم 1442هـ، أمس، بحضور مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.
وتكوّن الحفل من 7 أشواط، جاءت نتائجها على النحو التالي:
- الشوط الأول المخصص لإنتاج محلي (ربحت من ١ إلى ٣ عمر ٤ سنوات فأكبر) على مسافة 1600م حققه الجواد (اتجه) للمالك خالد الحسيني.
- الشوط الثاني المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر ٣ سنوات) على مسافة 1600م حققه الجواد (رمز) للمالك عثمان المرشود.
- الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر ٤ سنوات) فأكبر على مسافة 1600م؛ حيث حققه الجواد (متعشم) للمالك إسطبل الحسام.
- الشوط الرابع المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر السنتين) على مسافة 1200م حققه الجواد (ولد هذبة) للمالك خالد الصغير.
- الشوط الخامس إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر ٣ سنوات) وعلى مسافة 1200م حققته الفرس (بسمات) للمالك محمد القعير.
- الشوط السادس والرئيسي المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1400م حققته الفرس (نقود) للمالك حمد القربان.
- الشوط السابع إنتاج محلي عمر السنتين على مسافة 1400م حققه الجواد (دعاج) للمالك خالد الصغير.
وفي نهاية الحفل؛ توج المدير العام للميدان مالك الفرس الفائزة "نقود" حمد القربان.