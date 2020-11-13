بمعايير دولية وفي 10 أشهر.. ٢٠ ألف فحص تشخيصي بـ"رنية العام"

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نقلة نوعية استفاد منها أهالي المحافظة في ظل كوادر طبية وتقنيات عالية

أظهرت إحصائية حديثة لمستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف، أن قسم الأشعة بالمستشفى أجرى أكثر من ٢٠ ألف فحص إشعاعي منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر.

وأوضحت الإحصائية تفاصيل الأرقام؛ إذ بيّنت أن عدد الأشعة المقطعية 2478؛ فيما بلغت فحوصات الأشعة السينية 8850، والأشعة التلفزيونية 9203 حالات يقوم عليها مجموعة من الأطباء المختصين.

يُذكر أن قسم الأشعة بمستشفى رنيه العام، يشهد نقلة نوعية استفاد منها أهالي المحافظة في ظل تواجد كوادر طبية متخصصة وأجهزة طبية ذات تقنيات عالية، ويتم اتباع الأساليب العلمية التي يلتزم بها العاملون في المجال الإشعاعي؛ للتمكن من تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالوقاية من مخاطر الإشعاع.

مستشفى رنية العام الطائف