"المعجب": خطاب خادم الحرمين رسّخ القيم والمبادئ الإسلامية

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أشار إلى تأكيده المضي قدماً نحو الريادة الشاملة بين دول العالم

‏نوّه النائب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إلى مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، الذي ألقاه خلال افتتاحية أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى والذي اتسم بتعزيز الثوابت الوطنية وترسيخ جذور العقيدة الوسطية والريادة العالمية على كافة الأصعدة ورفاهية المواطن.

وقال "المعجب": الخطاب الملكي الكريم جاء في وقت حققت فيه المملكة العربية السعودية منزلة رفيعة وحظيت بمكانة دولية مرموقة، قادت بها مجموعة العشرين بكل جدارة واقتدار في ظل ظروف دولية حرجة، وتعاملت مع جائحة كورونا بريادة عالمية فائقة أظهرت تعاملًا إنسانيًّا فريدًا، وأثبتت كفاءتها ونجاعتها الإيجابية وعكست ما تمتلكه القيادة الرشيدة من حكمة وعمل دؤوب حققت تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية مستدامة تعود بالنفع الكبير على الوطن والمواطن.

وأشاد بما جاء في الخطاب الملكي الكريم من شمولية وعمق وشفافية تامة، أكد الملك من خلالها على النهج الراسخ للمملكة وتمسكها بالشريعة الإسلامية عملاً ومنهجاً وتعزيز أوجه العيش الكريم، وتمكين المرأة وتفعيل دورها ‏والقضاء على الفساد واجتثاث جذوره وتحسين قطاع الإسكان وتطوير سوق الاستثمار والاقتصاد والخدمات ورفاهية المواطن، ‏راصداً لأهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠.الشيخ سعود بن عبدالله المعجب