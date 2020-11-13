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جنوب أفريقيا تدين الاعتداء الفاشل والجبان في جدة

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جنوب أفريقيا تدين الاعتداء الفاشل والجبان في جدة جنوب أفريقيا تدين الاعتداء الفاشل والجبان في جدة
أكدت ضرورة عدم التغاضي عن هذه الأعمال الإجرامية

جنوب أفريقيا تدين الاعتداء الفاشل والجبان في جدة

أعربت جنوب أفريقيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وشجبت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في بيان لها اليوم، الهجوم، وذكرت أن جنوب أفريقيا تصر على أنه لا يمكن التغاضي عن هذه الأعمال الإجرامية بجميع أشكالها.

وأوضحت "باندور" أن جنوب أفريقيا تدعم جميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب التي يبذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك مواقف المملكة العربية ضد الإرهاب والتطرف.جنوب أفريقيا جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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