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كورونا خلال 24 ساعة.. "الصحة": 7408 حالات نشطة و804 حرجة و64461 فحصًا مخبريًّا

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كورونا خلال 24 ساعة.. "الصحة": 7408 حالات نشطة و804 حرجة و64461 فحصًا مخبريًّا كورونا خلال 24 ساعة.. "الصحة": 7408 حالات نشطة و804 حرجة و64461 فحصًا مخبريًّا
20 حالة وفاة جديدة.. وإجمالي عدد ضحايا الفيروس في المملكة 5625

كورونا خلال 24 ساعة..

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل (441) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (352601) حالة، من بينها (7408) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (804) حالات حرجة، كما تم تسجيل (454) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (339568) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (5625) حالة، بإضافة (20) حالة وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعًا" لافتةً إلى أنه تم إجراء (64461) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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