أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا -
استعصت على الجائحة.. مقاطعة أمريكية لم تسجل أي إصابة بكورونا -
تويتر يطلق ميزة Fleets عالميًّا خلال الأيام المقبلة -
بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك -
ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد -
الهند.. 38617 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و474 وفاة -
الفلبين.. ارتفاع قتلى إعصار "فامكو" إلى 73 شخصاً وفقدان 19 آخرين -
غارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا -
الأمم المتحدة تُخَصص 100 مليون دولار لمساعدة 7 دول لتجنب خطر المجاعة -
أمريكا الوسطى.. الإعصار "إيوتا" يودي بحياة خمسة أشخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مدني الشمالية" يحذر  من الاقتراب من الأودية القريبة من عرعر

Print
"مدني الشمالية" يحذر  من الاقتراب من الأودية القريبة من عرعر "مدني الشمالية" يحذر  من الاقتراب من الأودية القريبة من عرعر
بعد هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض الشعاب

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية المتنزهين، من الاقتراب من الأودية والشعاب القريبة من مدينة عرعر ، وذلك بعد هطول أمطار متوسطة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب .

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم مديرية المنطقة العقيد فهد بن الأسمر العنزي، بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.
وأكد ضرورة متابعة إرشادات وتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني عبر وسائل الإعلام حول المتغيرات الجوية.مديرية الدفاع المدني منطقة الحدود الشمالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل

مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل

911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب

911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب

مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة

مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة

على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم

على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم

شبكة عيون الإخبارية