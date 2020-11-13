رئيس "الطيران المدني": حديث ولي العهد عكس النظرة الثاقبة نحو التنمية المستدامة

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نوّه بجهود سموه الرامية إلى دعم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة

أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وبيّن أن حديث سمو ولي العهد تناول القفزات التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وتضمنت إنجازات مشرفة، ومبادرات حققت فيها المملكة مركزاً متقدماً بين أقوى الكيانات الاقتصادية في العالم، في ظل رؤية 2030.



وأكد "المنصوري" أن حديث سموه يعكس النظرة الثاقبة نحو التنمية المستدامة وتنويع الإيرادات ومصادر الدخل لتحقيق اقتصاد حيوي وثابت في مواجهة التحديات، منوهاً بجهود سموه الرامية إلى دعم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص.

وأوضح أن حديث سمو ولي العهد لخص أبرز محطات التطوير والنماء في مسيرة الإنجاز في بلادنا المباركة، خلال بعض سنوات لم تكن لتتحقق في غير بلادنا في عقود من الزمن.رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري