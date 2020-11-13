"هدف": 1574 موظفة سعودية سجلن في "وصول"

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خلال أسبوع من إجراء التحسينات على البرنامج

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن تسجيل 1574 موظفة سعودية في منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، في برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"؛ وذلك خلال أسبوع من إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج؛ بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل؛ في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

وبناءً على التحسينات الجديدة على البرنامج، رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلًا من 800 ريال شهريًّا.

ووفقًا للآلية الجديدة للبرنامج؛ فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 أو أقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى ثمانية آلاف ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا.

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل؛ يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل، ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة هي "الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة".

يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل؛ وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف