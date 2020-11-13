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الأعراض والتشخيص والأدوية.. مصراوي ينشر البروتوكول الكامل لعلاج كورونا

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مصراوي Masrawy


كتب - أحمد جمعة:
حصل مصراوي على النسخة الرابعة من بروتوكول علاج المستجد، والتي وزعتها الوزارة على المستشفيات لتطبيقها وسط تزايد في أعداد المصابين ضمن الموجة الثانية للجائحة.

جاءت النسخة المحدثة من البروتوكول في 28 صفحة تضمنت تعريفا للحالة المصابة والمشتبهة والمحتمل إصابتها بفيروس كورونا، وأعراضها، وتشخيصها، وطريقة علاجها، سواء بالعزل المنزلي الصارم للحالات الخفيفة وبعض الحالات المتوسطة، أو العزل في المستشفيات للحالات المتوسطة ذات الأعراض الوخيمة، أو الخطرة والتي تحتاج إلى عناية فائقة.

وبحسب البروتوكول فإن الحالة المشتبهة للإصابة بالفيروس: أي شخص يعاني من واحد أو أكثر من الأعراض التالية:
- أعراض تنفسية حادة (الكحة، ضيق التنفس).

- ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة.

- حدوث فقدان مفاجئ في حاستي الشم والتذوق.

يأتي ذلك مع أو بدون أي من الأعراض المصاحبة وغير المحددة لمرض معين مثل القيء والغثيان والإسهال والصداع وآلام العضلات والإرهاق واحتقان الحلق وفقدان الشهية.

كما حدد البروتوكول الفرق بين الإصابة بالإنفلونزا الموسمية أو الإصابة بفيروس كورونا.

وبالنسبة للعلاج، فإن الحالات الخفيفة ستحصل على عقار هيدروكسي كلوروكين الذي حافظت اللجنة العلمية عليه رغم عدم اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية، بحصول المريض على جرعة 400 ملجم مرتين في اليوم الأول، ثم جرعة 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام، أو حصول المريض على عقار إيفرمكتين، أو حصول المريض على عقار فافيبيرافير مرتين يوميا في اليوم الأول جرعة 1600، ثم 600 ملجم مرتين يوميا، إلى جانب حصول المريض على الزنك 50 ملجم يوميا، واسيتيل سيستين 200 ملجم، ولاكتوفرين مرتين يوميا وفيتامين سي يوميا.

كما حافظ البرتوكول على إعطاء هيدروكسي كلوروكين أو إيفرمكتين للحالات المتوسطة، مع علاج الإيدز "لوبينافير/ريتونافير"، وكذلك ريمديسفير للحالات ذات معدل الخطورة المرتفع.

أما بالنسبة للحالات الخطرة، قررت اللجنة العلمية إعطاء المرضى عقار ريمديسفير أو لوبينافير/ريتونافير، كما أضافت البلازما ضمن خطة العلاج قبل 12 يوما رغم أنه لا تزال الدراسة في طور التجارب السريرية.

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مصراوي Masrawy

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