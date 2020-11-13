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باكستان تُدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

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باكستان تُدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي باكستان تُدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي
أكدت أنه انتهك بشكل صارخ جميع القوانين والأعراف الدولية

باكستان تُدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

أدانت باكستان بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف سفارة المملكة العربية في العاصمة الهولندية لاهاي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، اليوم، أن الهجوم المُخزي قد انتهك بشكل صارخ جميع القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف أن باكستان تُقدر الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات الهولندية، وتأمل أن يتم تقديم الجناة إلى العدالة قريبًا.

وأكد البيان تضامن باكستان مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانب المملكة في مواجهة أي تهديد لسلامتها وأمنها.باكستان إطلاق النار سفارة المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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