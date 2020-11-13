أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا -
استعصت على الجائحة.. مقاطعة أمريكية لم تسجل أي إصابة بكورونا -
تويتر يطلق ميزة Fleets عالميًّا خلال الأيام المقبلة -
بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك -
ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد -
الهند.. 38617 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و474 وفاة -
الفلبين.. ارتفاع قتلى إعصار "فامكو" إلى 73 شخصاً وفقدان 19 آخرين -
غارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا -
الأمم المتحدة تُخَصص 100 مليون دولار لمساعدة 7 دول لتجنب خطر المجاعة -
أمريكا الوسطى.. الإعصار "إيوتا" يودي بحياة خمسة أشخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

فحص ألف مواطن خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف

Print
فحص ألف مواطن خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف فحص ألف مواطن خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف

مصراوي Masrawy

12:40 م الجمعة 13 نوفمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية جزيرة أبو صالح بمركز ناصر، اليوم الجمعة، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

شارك في القافلة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسق القوافل الطبية العلاجية، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1056 مواطنا، وإجراء 92 تحليل دم، و28 تحليل طفيليات، وإجراء 23 أشعة، 21 موجات فوق صوتية، وتحويل 22 مريضًا للمستشفيات لاستكمال العلاج، كما جرى عمل 100 كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ115 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي – المستجد - أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا) والأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة) وكذلك "أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة".

6

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء وشركة فوري دهب لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء وشركة فوري دهب لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

5861 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 71 حالة وفاة في الاردن

5861 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 71 حالة وفاة في الاردن

شبكة عيون الإخبارية