فحص ألف مواطن خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية جزيرة أبو صالح بمركز ناصر، اليوم الجمعة، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

شارك في القافلة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسق القوافل الطبية العلاجية، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1056 مواطنا، وإجراء 92 تحليل دم، و28 تحليل طفيليات، وإجراء 23 أشعة، 21 موجات فوق صوتية، وتحويل 22 مريضًا للمستشفيات لاستكمال العلاج، كما جرى عمل 100 كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ115 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد - أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا) والأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة) وكذلك "أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة".