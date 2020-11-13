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"التعاون الإسلامي" تساند التحالف في التصدّي لجرائم "الحوثي"

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"التعاون الإسلامي" تساند التحالف في التصدّي لجرائم "الحوثي" "التعاون الإسلامي" تساند التحالف في التصدّي لجرائم "الحوثي"
أدانت التصعيد الأخير بإطلاق 5 طائرات مفخّخة باتجاه المملكة

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ في بيان اليوم الجمعة، أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، بإطلاق الطائرات دون طيّار "المفخّخة" لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية .

وأدان التصعيد الأخير من ميليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت أمس، خمس طائرات دون طيّار (مفخّخة) باتجاه المملكة تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وأيّد "العثيمين"؛ ما جاء في بيان التحالف الذي أكّد فيه أنه "ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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