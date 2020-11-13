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بالصور.. 4 وفيات جرّاء تصادم مركبتيْن على "طريق تربة"

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فرق الهلال الأحمر بالطائف باشرت موقع الحادث

بالصور.. 4 وفيات جرّاء تصادم مركبتيْن على

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بالطائف، حادث تصادم مركبتيْن، أسفر عن أربع وفيات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي: تلقت غرفة العمليات البلاغ في الساعة ١:٢٧ صباح اليوم الجمعة، بوقوع التصادم على طريق عشيرة- شمالي المحافظة، باتجاه تربة.

وأضاف: انتقلت الفرق إلى الموقع بقيادة القائد الميداني مشبب الحارثي؛ وعند وصول أول فرقة اتضح وجود أربع حالات وفاة وإصابتين.

وأشار "الثبيتي"؛ إلى أنّ ثلاث حالات وفاة كانت محتجزة داخل إحدى المركبتيْن لحين استخراجها من قِبل فرق الدفاع المدني، فيما كانت هناك حالة وفاة داخل المركبة الأخرى.

وأردف: تعرّضت حالة لإصابة متوسطة ونُقلت إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بينما تبقى شخصٌ رفض الكشف والنقل إلى المستشفى.

بالصور.. 4 وفيات جرّاء تصادم مركبتيْن على

بالصور.. 4 وفيات جرّاء تصادم مركبتيْن على

الهلال الأحمر السعودي الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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