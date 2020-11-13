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"البيك" يطوّر مطعم المستقبل.. ويتصدّى لـ "كورونا"

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عن طريق استحداث 8 مسارات للسيارات

انتهت شركة "البيك" للأنظمة الغذائية، من تصميم مطعم المستقبل، الذي يقوم على مبدأ يعد الأول من نوعه في العالم؛ يتمثل في توفير ثمانية مسارات للسيارات وخدمة ١٦ سيارة في آن واحد.

ويتضمن المشروع مسارات سيارات لخدمة "الطلب عن بُعد" من خلال تطبيق البيك، والخدمة الفورية عند الوصول من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

وراعى التصميم في مساراته الـثمانية توفير مسارات مخصّصة لشركات التوصيل المنزلي؛ لراحة سائقي هذه الشركات وخدمتهم بسرعة.

وأشارت المصادر إلى أن التصميم يتضمن تخصيص فريق عمل محترف يعمل على استقبال الطلبات عبر الأجهزة اللوحية المحمولة "تابلت" وتمريرها بشكل فوري إلى قسم التسليم دون اللجوء إلى أصوات المايكرفون المزعجة أثناء عملية الطلب.

وتم إلغاء فكرة شباك الخدمة المعهود، واستبدالها بأبواب يشرف عليها فريق متخصّص يقوم بإيصال الطلب إلى العميل بطريقة حضارية ومتميزة تحقّق أعلى درجات الجودة والأمان.

وتتضمن أهداف مطعم المستقبل؛ دعم الجهود الحكومية التي تبذلها الدولة بمختلف قطاعاتها للتصدّي لفيروس "كورونا "ومنع انتشاره، من خلال استخدام التقنية المتقدمة لخدمة العملاء وتلبية طلباتهم خلال فترة زمنية قياسية والتأكيد على التباعد الاجتماعي.

شركة البيك للأنظمة الغذائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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