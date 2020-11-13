أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا -
استعصت على الجائحة.. مقاطعة أمريكية لم تسجل أي إصابة بكورونا -
تويتر يطلق ميزة Fleets عالميًّا خلال الأيام المقبلة -
بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك -
ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد -
الهند.. 38617 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و474 وفاة -
الفلبين.. ارتفاع قتلى إعصار "فامكو" إلى 73 شخصاً وفقدان 19 آخرين -
غارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا -
الأمم المتحدة تُخَصص 100 مليون دولار لمساعدة 7 دول لتجنب خطر المجاعة -
أمريكا الوسطى.. الإعصار "إيوتا" يودي بحياة خمسة أشخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

أنا الشاهد: الانتخابات الأمريكية: بالفصحى يعرض أمريكيان لماذا خسر ترامب ونجح بايدن؟

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
هل يدخل المغرب وجبهة البوليساريو في جولة جديدة من الصراع؟ | نقطة حوار

هل يدخل المغرب وجبهة البوليساريو في جولة جديدة من الصراع؟ | نقطة حوار

إعلامية مسلمة محجبة تخلق جدلا بعد نشر فيديوهات لانزالها من على متن طائرة

إعلامية مسلمة محجبة تخلق جدلا بعد نشر فيديوهات لانزالها من على متن طائرة

النساء في لبنان غاضبات من تصريح لوزير الداخلية أُعتبر ذكوريا

النساء في لبنان غاضبات من تصريح لوزير الداخلية أُعتبر ذكوريا

كيف انتهت المعارك بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورنو كاراباخ بوساطة روسيا؟

كيف انتهت المعارك بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورنو كاراباخ بوساطة روسيا؟

شبكة عيون الإخبارية