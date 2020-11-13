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تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على الطائف وميسان والعرضيات

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تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على الطائف وميسان والعرضيات تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على الطائف وميسان والعرضيات
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.. تستمر إلى 8 مساءً

تنبيه لـ

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عددٍ من محافظات الطائف، وميسان، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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