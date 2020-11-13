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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق
يتوقع هطول أمطار رعدية وتكوُّن الضباب على الشرقية ومرتفعات جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة مصحوبٌ برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل؛ يمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض مع فرصة تكوُّن الضباب، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية وتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول على الجزء الشمالي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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