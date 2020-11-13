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الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:23 صباحاً
استعصت على الجائحة.. مقاطعة أمريكية لم تسجل أي إصابة بكورونا
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
تويتر يطلق ميزة Fleets عالميًّا خلال الأيام المقبلة
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
ضحايا كورونا.. الوفيات تتجاوز 99 ألفاً بالمكسيك و685 بالبرازيل في يوم واحد
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
الهند.. 38617 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و474 وفاة
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
الفلبين.. ارتفاع قتلى إعصار "فامكو" إلى 73 شخصاً وفقدان 19 آخرين
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 صباحاً
غارات إسرائيلية فجر اليوم تستهدف فيلق القدس الإيراني والنظام في سوريا
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 07:56 صباحاً
الأمم المتحدة تُخَصص 100 مليون دولار لمساعدة 7 دول لتجنب خطر المجاعة
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 07:56 صباحاً
أمريكا الوسطى.. الإعصار "إيوتا" يودي بحياة خمسة أشخاص
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 07:56 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
بنات وولاد - فقرة الفزورة اللي الكل بيستناها.. اسمع الحدوتة وحل اللغز عشان تكسب جوايزنا
مصر
Al Nahar TV
الجمعة 13 نوفمبر 2020 11:25 صباحاً
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