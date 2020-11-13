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"الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
بالتزامن مع الأسبوع الخليجي.. "صحة الرياض" تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
تقرير "التحوُّل الرقمي": أكثر من 185 مليون عملية توثيق عبر "النفاذ الموحد".. وأكثر من 7 ملايين استخدموا "توكلنا"
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
"جامعية صامطة" تنظم مبادرة "شكرًا أبطال الصحة"
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
الولايات المتحدة تسجل 155,708 إصابة مؤكدة و1,252 حالة وفاة بكورونا
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
"ورتل القرآن" برنامج يعرض تلاوات المشاركين من مختلف دول العالم على شاشة اقرأ
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
"الذيابي" يوضّح الفرق بين القولون العصبي والتقرحي ويصحح المفاهيم الخاطئة
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
الطفلة اليمنية جنات تعود إلى المدرسة في تعز بعد انتشار صورة لها
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:28 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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