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"الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
بالتزامن مع الأسبوع الخليجي.. "صحة الرياض" تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
تقرير "التحوُّل الرقمي": أكثر من 185 مليون عملية توثيق عبر "النفاذ الموحد".. وأكثر من 7 ملايين استخدموا "توكلنا"
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
"جامعية صامطة" تنظم مبادرة "شكرًا أبطال الصحة"
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
الولايات المتحدة تسجل 155,708 إصابة مؤكدة و1,252 حالة وفاة بكورونا
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
"ورتل القرآن" برنامج يعرض تلاوات المشاركين من مختلف دول العالم على شاشة اقرأ
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
"الذيابي" يوضّح الفرق بين القولون العصبي والتقرحي ويصحح المفاهيم الخاطئة
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:36 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
بايدن يهزم ترامب في مركز قوة الجمهوريين.. ما أهمية فوزه في أريزونا؟
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:04 صباحاً
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