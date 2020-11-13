أخبار عاجلة

"الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020 -
لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
بالتزامن مع الأسبوع الخليجي.. "صحة الرياض" تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري -
تقرير "التحوُّل الرقمي": أكثر من 185 مليون عملية توثيق عبر "النفاذ الموحد".. وأكثر من 7 ملايين استخدموا "توكلنا" -
"جامعية صامطة" تنظم مبادرة "شكرًا أبطال الصحة" -
الولايات المتحدة تسجل 155,708 إصابة مؤكدة و1,252 حالة وفاة بكورونا -
"ورتل القرآن" برنامج يعرض تلاوات المشاركين من مختلف دول العالم على شاشة اقرأ -
"الذيابي" يوضّح الفرق بين القولون العصبي والتقرحي ويصحح المفاهيم الخاطئة -
"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا -
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

مركز فنون يتحرك ذهابًا وإيابًا على عجلات.. هل هذا هو مستقبل العمارة؟

Print
مواضيع متعلقة
انترنت الأشياء.. ما هو وما فائدته في حياة البشر وكيف يتخذ قرارات نيابة عنهم؟

انترنت الأشياء.. ما هو وما فائدته في حياة البشر وكيف يتخذ قرارات نيابة عنهم؟

ساويرس: أردوغان عامل فيها "حامي الاسلام".. وهكذا رد على من يصف مهرجان الجونة بمهرجان فساتين

ساويرس: أردوغان عامل فيها "حامي الاسلام".. وهكذا رد على من يصف مهرجان الجونة بمهرجان فساتين

علي مطر يوضح كيف تغيرت معدلات التوظيف بالمنطقة في ظل كورونا عبر "لينكد إن"

علي مطر يوضح كيف تغيرت معدلات التوظيف بالمنطقة في ظل كورونا عبر "لينكد إن"

ابنة أخ ترامب: عمي يعاني من اضطرابات نفسية ولن يترشح لانتخابات 2024

ابنة أخ ترامب: عمي يعاني من اضطرابات نفسية ولن يترشح لانتخابات 2024

شبكة عيون الإخبارية