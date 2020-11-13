الحواتمة : الحكومات السابقة قصرت بانتزاع الأسلحة

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جى بي سي نيوز :- قال مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، إن المخالفات التي حصلت عقب الانتخابات النيابية غير مقبولة وتشوه صورة المجتمع الأردني الملتزم والراقي.

وأكد الحواتمة في إيجاز صحفي مشترك، أنه يتم العمل على قوننة استخدام الأسلحة النارية، ويجب أن لا تكون بمتناول يد الجميع.

وشدد الحواتمة ان هناك تقصيرا من الحكومات السابقة في موضوع الاسلحة والذخائر وحدثت بالسابق أخطاء مشابهة، ولم تحل على مستوى التشريعات.

وأضاف "بدأنا بحل قضية الأسلحة النارية على المدى القريب وتصوير كل الأحداث والتعامل معها وفض كل التجمعات المخالفة".

وأردف قائلا "سنتابع كل آلية خالفت وكل من أطلق عيارات نارية ولن نترك أحدا خالف تعليمات الحظر الشامل وأطلق العيارات النارية".

ووعد الحواتمة أنه سيتم تطبيق العدالة للجميع، مشيرا إلى أنه أطلق تعليمات بالتحرك لجميع المناطق التي رصدت فيها مخالفة، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم واستخدام جميع اشكال القوة المناسبة لفرض سيادة وهيبة الدولة.

وبين الحواتمةأنه لم تسجل أية مخالفات خلال العملية الانتخابية، ومرتبات الأمن ساعدت جميع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري.

ولفت إلى أنه تم اعتقال 324 شخصا ممن أطلقوا العيارات النارية، و29 سلاحاً نارياً، وتم التعميم على 478 سيارة، تم جلب عدد كبير منهم.

وأكد أنه "لن يكون هناك تهاون في أي حالة وسنطبق القانون بحيادية وبيد من حديد على من يمس سيادة الدولة ويعرض حياة المواطنين للخطر، ولن يمر ذلك دون عقاب".

واستنكر الحواتمة كيف يعطي الأب سلاح رشاش لابنه الذي لم يتجاوز عمره 11 عاما؟ وكيف لنائب وظيفته أن يراقب الحكومة والفساد ويقوم بالتشريع أن يقوم بمخالفة القوانين وأن يعرض حياة المواطنين للخطر سواء من خلال انتشار فيروس كورونا عبر التجمعات أو من خلال اطلاق العيارات النارية؟ .

وأكد الحواتمة أن الشعب سيواجه النائب المخالف بمقاطع الفيديو المصورة والتي تثبت مخالفته، مضيفا "هذا تصرف لا يليق ولا يجوز ويدان والمفروض الالتزام بالحظر الشامل وعدم تعريض حياة الاردنيين للخطر".