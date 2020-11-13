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صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

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فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب
الحالة الثالثة لحياة ضعيفة تقاوم موتًا قاسيًا على يد شخص مجهول

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

ليست هذه الأولى بل الحالة الثالثة، حيث كان عددٌ من الفلاحين يعملون في مزرعة شمالي الهند، حين لاحظ أحدهم وجه طفل حديث الولادة يطل من تحت التراب، حياة ضعيفة تقاوم موتًا قاسيًا على يد شخص مجهول، أسرع الجميع يزيحون التراب ويخرجونه.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الاثنين الماضي، في ضاحية بمدينة خاتيما شمالي الهند، بالقرب من الحدود مع نيبال.

ويكشف الفيديو الصادم الذي بثته الصحيفة، مجموعة من السكان وهم يسارعون بذهول وحماس، ويسحبون المولود المغطى بالتراب من الأرض.

ويبدو الرضيع بلا حراك بينما تمسح المرأة وجهه من التراب وتلفه في وشاح بألوان زاهية.

وحسب تقارير محلية، نُقل الطفل بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث يرقد في حالة مستقرة.

وفي نهاية الفيديو، نشاهد الرضيع نظيفًا وملفوفًا في عدة بطانيات.

وحسب الصحيفة، ليست هذه هي المرة الأولى في الهند، التي يتم فيها إنقاذ طفل حديث الولادة، عقب العثور عليه مدفونًا وهو على قيد الحياة، ففي ديسمبر الماضي وقعت حادثة مماثلة، عندما عُثر على طفلة حديثة الولادة مدفونة في إناء فخاري بولاية أوتار براديش، كما تم توقيف رجلين أثناء قيامهما بمحاولة دفن طفلة حية.

وعلى الرغم من أنه لم يعرف جنس المولود الذي تم العثور عليه، فإن حالات قتل الفتيات حديثي الولادة ليست نادرة، في بلد كالهند حيث تواجه النساء والفتيات التمييز وغالبًا ما يُنظر إليهن على أنهن عبء مالي على أسرهن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه يتم إجهاض الأجنة الإناث غير المرغوب فيها في كثير من الأحيان بمساعدة عيادات تحديد الجنس غير القانونية.

يُذكر، أن إحدى نساء القرية قررت تبني المولود وتربيته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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